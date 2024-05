En Turquie les surfaces plantées de myrtilles progressent de 50% !

Partager

La culture des myrtilles en Turquie connaît une expansion incroyable avec une augmentation de 50 % des superficies plantées cette année, selon Halil Oymak, représentant Fall Creek. Malgré un rendement potentiellement inférieur aux attentes, la saison des myrtilles turques s’annonce prometteuse, grâce à des conditions climatiques favorables.

La Turquie continue de faire des pas de géants. Le pays est désormais un challenger régulier sur les exportations vers l’Union Européenne et concurrence régulièrement le Maroc sur des segments spécifiques. Désormais il en ira de même avec la myrtille puisque le pays enregistre une croissance estimée à plus de 50% de ses superficies cultivées en myrtilles.

« Les mois d’hiver n’ont pas été froids et il n’y a pas eu de précipitations excessives au printemps. C’est pourquoi la qualité des fruits est très bonne », explique Halil Oymak. Toutefois, des températures automnales plus élevées que la normale pourraient affecter le rendement global, une situation similaire à celle observée au Pérou.

L’essor de la culture des myrtilles en Turquie se poursuit, bien que le rythme ait légèrement ralenti par rapport aux années précédentes où la croissance atteignait 100 %. « La forte inflation dans le pays et les difficultés d’accès aux prêts ont ralenti les investissements dans l’industrie de la myrtille », précise Oymak. Néanmoins, la consommation intérieure a fortement augmenté, tandis que les exportations ont doublé par rapport à l’année dernière, reflétant un intérêt croissant tant local qu’international.

Relativement nouvelles sur le marché turc, les myrtilles bénéficient d’une demande internationale en forte hausse. « Les fournisseurs et les marchés du monde entier se tournent chaque jour vers de nouveaux fabricants et de nouvelles zones de production. La Turquie, historiquement un important producteur de légumes et de fruits, voit ses myrtilles expédiées vers l’Europe, la Russie et même les pays d’Extrême-Orient », souligne Oymak.

Cette popularité croissante s’explique par la qualité des fruits et l’engouement des producteurs pour ce nouveau créneau. « Récemment, les producteurs et les investisseurs, après avoir constaté que la myrtille turque est vendable, ont commencé à s’intéresser davantage à ce produit. L’industrie continuera de croître rapidement grâce à la baisse des taux d’intérêt et aux programmes de subventions », ajoute-t-il.

Les producteurs du sud de la Turquie ont déjà connu une saison favorable cette année, après avoir surmonté les défis climatiques de l’année précédente. Les efforts accrus pour améliorer la qualité des fruits ont porté leurs fruits, aboutissant à de bonnes ventes. « Les précipitations excessives de l’année dernière ont entraîné une détérioration de la qualité des fruits, mais cette année, les producteurs du sud ont été récompensés par des fruits de qualité supérieure », explique Oymak.

Les regards se tournent désormais vers le nord du pays. Si les conditions restent favorables, la Turquie pourrait connaître sa meilleure saison de myrtilles à ce jour. « Si les producteurs du nord peuvent avoir une saison similaire à celle du sud, nous pouvons dire que cette année sera la meilleure saison jusqu’à présent », conclut Oymak.

