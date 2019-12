Partager

tweet



Huile d’olive : La Tunisie reçoit la médaille Extra Gold en Italie lors du concours Biol Novello

La Tunisie a obtenu, la médaille « Extra Gold » au cours de la 11e session du concours international « Biol Novello » qui a eu lieu en Italie. En effet, la marque tunisienne Triomphe Thuccabor s’est démarquée lors de cette édition en remportant cette médaille.

Fabriquée dans la ferme de Ben Ismaïl à Béja, cette distinction lui confère une place prépondérante dans le marché mondial de l’huile d’olive. En effet, grâce à ce prix, la marque en provenance de la Tunisie se classe comme « Top 13 » dans la liste des meilleures huiles biologiques au début de la campagne 2019-2020. En plus de cela, les marques commerciales de l’huile d’olive « A et S Evo », « Domaine Fendri Organic Evo », « Safir » et « Familiale Triomphe Réserve » ont obtenu des médailles d’or en avril 2019.

Organisé chaque année, le concours Biol Novello, a enregistré, cette édition, la participation de 350 producteurs. Ainsi, la Tunisie est ainsi le seul pays arabe et africain à figurer sur cette liste. En effet, Biol Novello est réservé aux opérations de cueillette et de transformation réalisées avant le 15 novembre de chaque année vu la qualité supérieure de l’huile d’olive obtenue selon ce processus. Ce concours n’a pas de caractère commercial et récompense les meilleures huiles biologiques et de haute facture dans le monde. Il est organisé sous la tutelle et l’égide du ministère italien de l’Agriculture.