Tunisie : un déficit de 253 millions $ de la balance commerciale agricole.

Partager

tweet



La balance commerciale agricole affiche un déficit de 253 millions $ à la fin novembre en Tunisie.



Grâce à la performance de la filière oléicole à l’export, le déficit commercial agricole en Tunisie s’est réduit de plus de 47 % d’une année sur l’autre à la fin novembre.



En Tunisie, le déficit de la balance commerciale agricole continue de se contracter. A la fin du mois de novembre, le gap entre les importations et les exportations s’est chiffré à 678,8 millions de dinars (253 millions $) contre 1,43 milliard de dinars (530 millions $) un an plus tôt à la même période.

Lire aussi : Huile d’olive : Le Maroc 5ème producteur mondial

D’après l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), cette amélioration est surtout attribuable à la filière huile d’olive dont le dynamisme à l’export a permis, selon Agence Ecofin, de contrebalancer les baisses enregistrées du côté des dattes, des agrumes et des produits de mer.



En effet, le sous-secteur qui fournit plus de 60 % des devises agricoles a connu une progression de ses expéditions en valeur de 76,4 % à 2,12 milliards de dinars durant la campagne 2019/2020 achevée en novembre. Pendant ce temps, le volume d’huile exportée a dépassé les prévisions en s’établissant à 376 000 tonnes contre 147 000 tonnes en 2018/2019.