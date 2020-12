Taounate : des mesures allier trituration des olives et respect de l’environnement

Partager

tweet



Les professionnels de la filière oléicole de Taounate se préparent à la trituration des olives.



La province de Taounate se prépare à la trituration des olives. Ainsi, la préoccupation majeure des professionnels et des services concernés est de garantir une production répondant aux exigences du marché, mais aussi respectueuse de l’environnement.

Dans cette province de la région de Fès-Meknès, tout a été mis en place pour le bon déroulement de l’opération de trituration des olives, en particulier la lutte contre les effets nocives de la margine sur l’écosystème au niveau de la province.

Adoption de nouveaux procédés de trituration écologiquement responsables, campagnes de sensibilisation des professionnels, renforcement des mesures de contrôle…Tous les moyens sont bons pour atténuer les effets de la margine sur l’environnement à Taounate en protégeant les sources de revenus des agriculteurs et des propriétaires des unités de trituration.

Lire aussi : Maroc : les déchets issus des usines d’huile d’olive, un véritable fléau

Mehdi Fouiker, l’un des gérants de la plus grande unité de trituration des olives de la commune de Bouhouda (cercle de Taounate) a indiqué à la MAP, que cette structure est équipée en matériel moderne, respectant les normes et standards exigés en matière de production de l’huile d’olive, notamment ceux en lien avec la protection de l’environnement.

Cette unité est dotée de stations et de bassins réservés aux opérations de vaporisation de la margine, une matière considérée comme nocive à l’environnement et à l’écosystème des régions productrices de cette matière. Elle utilise les bacs de stockage des olives au lieu des caisses en plastique pour garantir une production de bonne qualité, a-t-il précisé, ajoutant que des mesures préventives ont été, par ailleurs, prises pour protéger les ouvriers et les clients contre le Covid-19.