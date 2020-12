La tomate est incluse dans le traitement contre la maladie de Parkinson.

Partager

La tomate offre une source abordable de médicament contre la maladie de Parkinson.

Les scientifiques ont produit une tomate enrichie en L-DOPA, un médicament contre la maladie de Parkinson, qui pourrait devenir une nouvelle source abordable de l’un des médicaments essentiels au monde.

Le développement de la tomate génétiquement modifiée (GM) a des implications pour les pays en développement où l’accès aux médicaments pharmaceutiques est limité. Cette nouvelle utilisation des plants de tomates comme source naturelle de L-DOPA offre également des avantages pour les personnes qui souffrent des effets indésirables – y compris des nausées et des complications comportementales – de la L-DOPA synthétisée chimiquement.

La tomate a été choisie comme un produit agricole largement cultivé pouvant être utilisé pour une production à plus grande échelle et offrant potentiellement une source naturelle normalisée et contrôlée de L-DOPA. L’équipe dirigée par le Centre John Innes a modifié le fruit de la tomate en introduisant un gène responsable de la synthèse de la L-DOPA dans la betterave où il fonctionne dans la production des pigments bétalaïnes.

La L-DOPA est produite à partir de la tyrosine, un acide aminé présent dans de nombreux aliments. L’équipe de recherche a inséré un gène codant pour une tyrosinase, une enzyme qui utilise la tyrosine pour construire des molécules telles que la L-DOPA. Cela a élevé le niveau de L-DOPA spécifiquement dans la partie fruitière de la plante et a conduit à des rendements plus élevés que ceux associés à la production de L-DOPA dans la plante entière.