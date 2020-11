Le ToBRFV menace la campagne italienne de tomates.

Partager

Les producteurs et exportateurs italiens de tomates craignent l’expansion du ToBRFV.

En Italie, pour certains opérateurs, la saison hivernale qui approche demeure sombre, surtout en ce qui concerne les tomates. En effet, le virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) se propage très rapidement.

L’observation officielle du virus en Sicile remonte à janvier 2019 et, depuis, il s’est propagé à une vitesse incroyable notamment dans les provinces de Raguse et Syracuse. Les conséquences du ToBRFV à l’intérieur des serres sont très inquiétantes: une tomate ou une plante présentant des symptômes compatibles avec la maladie en question peut infecter jusqu’à 90% des cultures en quelques mois, rapporte un producteur à Hortidaily.

Cependant, “il y en a plus, car nous avons enregistré les attaques de New Delhi contre les plants de courgettes, qui entraînent des pertes considérables pour les producteurs en plein champ”, rapporte la même source.

“Sauf pour les tomates, les nouvelles productions en serre semblent bonnes, mais le danger est toujours au coin de la rue”. En effet, selon le producteur, la concurrence entre les produits agricoles italiens, marocains et espagnols est très rude.