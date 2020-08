Tiznit : 9 millions de dirhams pour des plantations d'arganiers.

Partager

tweet



L’ANDZOA alloue 9 millions de dirhams pour la culture de l’argan à Tiznit.

L’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) réalisera des travaux de plantation et d’entretien arboricole d’arganiers, dans la province de Tiznit, cercle Tafraout, sur une superficie de 400 hectares, pour un coût estimé à neuf millions de DH (MDH).

Le programme Développement de l’Arganiculture en Environnement Dégradé (DARED) continue son déploiement progressif, rapporte Aujourd’hui Le Maroc. En effet, en plus de 710 ha réparties en deux lots dans la province de Tiznit, ce dernier concerne les périmètres situés dans deux autres provinces. Il prévoit la plantation et l’entretien arboricole d’arganiers et de câpriers en intercalaire de 700 ha dans la province d’Essaouira, 60 ha pour Sidi Ifni; ces provinces relevant des régions de Guelmim Oued Noun, Marrakech-Safi et Souss-Massa.

Lire aussi : Agadir : Le département de l’agriculture projette la régénération de 378 ha d’arganiers

L’objectif est de soutenir les efforts du gouvernement pour soulager la pression sur les zones de l’arganeraie et améliorer les conditions de vie des populations en augmentant leurs revenus et en renforçant leur résilience à travers la diversification de leurs activités.

Ainsi, la mise en place de l’arganiculture vise la promotion de l’agriculture dans les zones vulnérables et la collecte des eaux en vue de renforcer la résilience des territoires concernés face au changement climatique et en arrivant aux activités visant l’intégration du genre et la gestion de la connaissance.