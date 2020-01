Partager

Les tarifs douaniers des jus augmentent en fonction de leur concentration

Le tarif des droits de douane connaît des changements depuis mercredi 1er janvier. Ainsi, ce tarif s’observe à la baisse ou à la hausse selon la nature et la quantité des produits. Ceci rentre dans le cadre de la protection de la production nationale mais aussi la création de recettes supplémentaires.

Ainsi, pour les jus, une hausse des taxes intérieures de consommation s’observe. En effet, une TIC progressive sur les boissons non alcoolisées sucrées est instaurée. Elle dépend de la teneur en sucre. Les boissons contenant 5 grammes ou moins de sucre par 100 ml restent taxées soit à 10 ou 30 DH/hl. Celles qui contiennent plus de 5 grammes et moins de 10 grammes de sucre par 100 ml sont soumises aux quotités de 12,5 ou 40 DH/hl. Les boissons contenant plus de 10 grammes de sucre par 100 ml sont soumises aux quotités de 15 ou 45 DH/hl selon la teneur en jus.

Pour limiter la consommation des boissons sucrées et inciter les producteurs à réduire la teneur en sucre dans leurs produits, la TIC sur ces boissons a été augmentée de 50% l’année dernière.

Parallèlement, il y a des propositions concernant l’introduction des TIC sur les produits laitiers contenant du sucre, tels que le yaourt ou le fromage crémeux. En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que le taux d’obésité au Maroc est de 21,7 %. Ce chiffre a inquiété le gouvernement national. Ainsi, il a inspiré une coopération au sein du Parlement afin de renverser ces tendances.

En ce qui concerne les baisses des TIC, on les note sur quelques intrants. Par exemple, elles sont à 17,5% pour les longes de thons congelées précuites.