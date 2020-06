Taounate : Extension de 500 ha de la superficie réservée aux figuiers

Partager

La culture des figuiers à Taounate, qui couvre une superficie totale de 22.000 ha, prend de plus en plus de l’ampleur.

Une superficie de 500 ha de figuiers supplémentaires sera plantée à l’horizon 2025, dans la province de Taounate, selon Yassin Soulaimani, chef de service de mise en œuvre des projets des filières de production agricole à la direction provinciale de l’agriculture de Taounate.

La culture de figuier à Taounate, qui couvre une superficie totale de 22.000 ha, prend de plus en plus de l’ampleur au Maroc, depuis le lancement du Plan Maroc Vert, en raison du grand potentiel de la province et de sa nature montagneuse favorable à la production des figues. En effet, fort consciente de ses vertus, la province cultive différentes variétés de ce fruit récolté en juin (figues fleurs) et en septembre (figues d’automne) et dispose de plusieurs unités de valorisation de cette filière, souligne Soulaimani à la MAP.

Ce dernier a aussi valorisé les actions initiées par le ministère de l’Agriculture visant le développement de la filière du figuier, l’organisation professionnelle et la valorisation de la production; l’élargissement des superficies implantées, le renforcement de la compétitivité des producteurs et l’amélioration du rendement et de la qualité.

De même, Habib El Abboudi, président de la coopérative ‘’Timouras’’ pour les produits locaux a mis en valeur, lui, l’importance de cette filière dans l’économie locale, relevant que sa coopérative, constituée essentiellement de femmes, collecte, conditionne et commercialise tout particulièrement des figues et des olives.