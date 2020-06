Taounate : La production de figues est estimée à plus de 74.000 tonnes

La province de Taounate est le premier producteur de figues au Maroc, avec 40% de la superficie nationale globale.

Nous y sommes. La récolte des figues a commencé dans la province de Taounate. Fruit phare et spécifique de la province, la figue regorge de nombreux bienfaits pour le tube digestif et est riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments et anti-oxydants.

A l’instar des années précédentes, les ouvriers s’activent dans les vergers de figuier de la province pour la récolte de ce fruit; celle-ci pouvant s’échelonner sur plusieurs semaines en fonction du degré de murissement. Tout comme l’olivier, le figuier est un produit emblématique et un symbole du patrimoine local de la province. En effet, la récolte annuelle s’estime à 74.100 tonnes, soit 78% de la production régionale.

‘’La province de Taounate est le premier producteur des figues au Maroc, avec 40% de la superficie nationale globale’’, a indiqué à la MAP, Yassin Soulaimani, chef de service de mise en œuvre des projets des filières de production agricole à la direction provinciale de l’agriculture de Taounate. En plus, grâce au Plan Maroc Vert, la province a pu planter plus de 2.200 ha de figuier.

Pour rappel, le figuier occupe une surface d’environ 50.000 hectares soit 5% du patrimoine arboricole du Maroc. Le Royaume compte 25 variétés de figuiers dont 6 cultivées à grande échelle pour sa commercialisation.