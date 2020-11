Tanger-Tétouan-Al Hoceima : sensibilisation des agriculteurs au Covid-19.

Partager

tweet



Cette campagne de sensibilisation anti-Covid-19 a pour objectif de préserver la santé des travailleurs agricoles.

La campagne de sensibilisation des agriculteurs au Covid-19 se poursuit dans l’ensemble des milieux agricoles au niveau de Royaume. C’est dans ce sillage, que les autorités ont lancé, jeudi, celle-ci dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à la commune d’El Aouamra (province de Larache).

Placée sous le signe « en nous protégeant, nous préservons notre vie et notre activité, et nous contribuons à garantir l’approvisionnement de nos marchés », cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation initiée par l’Office national du conseil agricole (ONCA), sous la supervision du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en partenariat et en coordination avec le ministère de l’Intérieur, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural et la Fédération nationale interprofessionnelle des conseillers agricoles privés.

Lire aussi : AMO pour les agriculteurs marocains: des négociations entamées

Cette campagne s’assigne pour objectifs majeurs de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des travailleurs dans le secteur agricole, garantir la continuité des activités agricoles au niveau des différentes chaînes de production et maintenir le rythme d’approvisionnement des marchés internes aux niveaux local, régional et national, en plus des exportations, a indiqué le directeur régional de l’Office du conseil agricole à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Said Tribi.

“Pour cette campagne, nous mobilisons cinq véhicules dotés des moyens logistiques nécessaires”, a précisé M. Tribi dans une déclaration à la presse, soulignant le déploiement des conseillers agricoles, qui se dirigeront, avec la caravane de sensibilisation vers la province d’Ouezzane, puis celle de Chefchaouen, jusqu’à couvrir l’ensemble des provinces de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.