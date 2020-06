Syngenta : 72% des agriculteurs sont préoccupés par les impacts du changement climatique sur les rendements.

Partager

Le changement climatique, à l’image d’une pandémie, a des conséquences négatives sur la productivité des agriculteurs.

Une enquête mondiale menée par Syngenta auprès d’agriculteurs aux États-Unis, en Chine, en France au Brésil, en Inde et en Afrique notamment au Maroc, au Sénégal entre autres a révélé que 72% des agriculteurs demeurent très préoccupés par l’impact que le changement climatique aura sur les rendements des cultures, le bétail, la sécurité alimentaire et leur capacité à être rentables au cours des cinq prochaines années.

Un sondage indépendante auprès d’agriculteurs européens montre comment la pandémie de coronavirus a significativement affecté 46% de leur productivité. Cependant, 53% disent que le changement climatique continuera d’être la priorité immédiate, et 63% que le changement climatique aura un impact plus important sur leurs entreprises que le coronavirus (Covid-19) au cours des cinq prochaines années.

Ainsi, le Groupe Syngenta a lancé aujourd’hui le nouveau “The Good Growth Plan”, plaçant la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité au centre de la relance de l’agriculture des effets économiques et sociaux du Covid-19. Le nouveau plan d’engagement pour l’agriculture durable, lancé avec un investissement de 2 milliards de dollars, comprend de nouveaux objectifs audacieux pour réduire l’empreinte carbone de l’agriculture, selon Agrodigital. Également, il ambitionne d’aider les agriculteurs à faire face aux conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique.

Par ailleurs, le Groupe a fait savoir qu’il a atteint ou dépassé tous les objectifs du plan d’engagement initial «The Good Growth Plan» lancé en 2013, y compris la récupération de plus de 14 millions d’hectares de terres agricoles au bord de la dégradation et l’amélioration de la biodiversité sur plus de 8 millions d’hectares de terres agricoles.