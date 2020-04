Partager

À Souss-Massa, la priorité est la poursuite de la production agricole et l’approvisionnement des marchés.

Les membres du bureau de la Chambre d’agriculture de la région Souss-Massa ont souligné la nécessité d’assurer la continuité de la production et de l’approvisionnement des marchés en produits agricoles en ces circonstances exceptionnelles.

Ainsi, le président de la Chambre Ali Kayouh a appelé les membres du bureau à assurer l’encadrement des agriculteurs et investisseurs sur les démarches à suivre dans cette conjoncture, indique un communiqué de la Chambre publié à l’issue d’une réunion tenue par visioconférence. Le bureau de la Chambre a appelé les différents acteurs du secteur agricole à une meilleure collaboration et coopération pour faire face à cette situation exceptionnelle. Il a aussi appelé les autorités locales et les services concernés de faciliter le déplacement des agriculteurs et travailleurs aux fermes de production et leur octroyer les attestations nécessaires.

Concernant le phénomène de surpâturage, le bureau a rappelé « la nécessité d’intervenir en urgence pour stopper ce fléau qui nuit énormément au couvert végétal ». Les membres du bureau ont relevé, aussi, l’importance de programmer de nouvelles quantités d’orge subventionnée dans les différentes provinces de la région Souss-Massa pour subvenir aux besoins des agriculteurs en cette matière.

Avec MAP