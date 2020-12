Partager

Singapour autorise la vente de viande de poulet de laboratoire.

Singapour a décidé d’autoriser la société américaine Eat Just Inc., afin qu’elle puisse vendre ses pépites de poulet à base de viande de laboratoire (les cellules de viande sont multipliées dans un laboratoire) dans les supermarchés et restaurants du pays.

Ces pépites doivent être étiquetées viande de culture. Selon l’entreprise, la viande de culture a actuellement le problème de son coût élevé, même si elle a déjà réussi à la réduire d’un tiers par rapport à il y a un an.

Ils considèrent que les prix baisseraient à mesure que la production augmenterait. Ainsi, ils comptent faire baisser les prix pour que vraiment la viande de poulet artificielle deviennent une alternative qu’ils constitueraient à la viande de poulet conventionnelle. Et, ils espèrent que ça se produira dans les années à venir.