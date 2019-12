Partager

tweet



Séminaire National sur les acquis de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) en agrumiculture

Pour faire connaître davantage ses acquis de recherche en agrumiculture et de les mettre au service de la filière agrumicole dans le cadre du Plan Maroc Vert, l’Institut National de la Recherche Agronomique organise en collaboration avec la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Agrumes (Maroc Citrus) et la Direction Régionale de l’Agriculture de la Région Rabat-Salé-Kenitra, un séminaire national sur les acquis de l’INRA en agrumiculture ce 19 décembre 2019 à partir de 09 heures au siège du Centre Régional de la Recherche Agronomique de Kenitra – Km 9, Route de Sidi Yahia du Gharb, Kenitra-nord.

Cette rencontre constituera une occasion pour les agrumiculteurs et les professionnels de s’informer davantage sur les acquis de recherche dans le domaine des agrumes. Pareillement, cela permettra de débattre avec les acteurs de la filière des agrumes les enjeux et défis auxquels est confrontée cette filière. Cette rencontre constituera, également, une opportunité pour l’identification des éléments de la stratégie future pour promouvoir le secteur agrumicole national.

Le programme de la journée comportera des présentations sur la situation actuelle de la filière des agrumes et réalisations du contrat programme au niveau national, sur l’état actuel et les perspectives de développement de la filière au niveau régional et sur les acquis de l’INRA en matière d’amélioration génétique (variétés et porte-greffes), de protection phytosanitaire, d’irrigation et d’économie des agrumes.