Le secteur avicole octroie un trophée de reconnaissance au CAM.

Le secteur avicole octroie un trophée de reconnaissance au Crédit Agricole du Maroc.

Plusieurs opérateurs du secteur avicole national ainsi que de représentants du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, ont répondu présent, mardi 1er décembre, à la réunion initiée par le Crédit Agricole du Maroc dans le cadre de son cycle de rencontres avec les fédérations interprofessionnelles de l’agriculture.

Présidée par Messieurs Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Youssef Alaoui, Président de la FISA et Mohamed Alamouri, Président de la Comader (Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural), la réunion a permis de faire le point sur les réalisations de la filière avicole notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert, l’évolution de ses indicateurs, ainsi que sur ses contraintes et les leviers à actionner pour son développement mais aussi d’exposer les attentes des opérateurs en matière d’accompagnement financier.

Les participants à cette rencontre ont souligné le développement considérable qu’a connu le secteur avicole, un des piliers de la sécurité alimentaire du pays et un vivier de créations d’emplois. Ils ont également exprimé leur vive satisfaction suite au changement du statut fiscal de la profession consacrant désormais les aviculteurs en tant qu’agriculteurs et non plus comme marchands de gros.

Tariq Sijilmassi, qui a reçu un trophée de reconnaissance de la part du secteur avicole, a été par ailleurs particulièrement à l’écoute des doléances des professionnels du secteur qui ont fait part de la persistance de contraintes liées à l’écosystème dans lequel elle évolue et qui freinent le développement du secteur.

A ce titre, le Président du Crédit Agricole du Maroc a réitéré son engagement ferme d’accompagner l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval, et de répondre aux besoins d’investissements importants qui doivent être réalisés par la filière dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole Génération Green 2020-2030.