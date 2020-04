Lancement du programme de sauvegarde du bétail à Tiznit et Chtouka-Ait Baha

Les éleveurs de la province de Tiznit ont bénéficié de 66.000 quintaux d’orge subventionnée.

Les éleveurs relevant des collectivités territoriales de Chtouka-Ait Baha et de la province de Tiznit affectées par le déficit pluviométrique profiteront de la distribution de quelque 90.000 quintaux d’orge subventionnée.



Au niveau de Chtoultaat Baha, 25.000 quintaux d’orge subventionné iront aux éleveurs. Dans ce sens, une première dotation de 10.000 quintaux viendra à la région sahélienne, dont 6.100 quintaux au profit de 2.672 éleveurs de la province. Par ailleurs, les 3.300 quintaux restants profiteront à 1292 éleveurs issus des régions montagneuses de Chtouka-Ait Baha. La deuxième dotation destinée à la province est de 15.000 quintaux. En effet, ces quantités ont se répartir dans les différents points de collecte relevant des arrondissements administratifs de Biougra, Massa et Ait Baha.

Pour sa part, la province de Tiznit a bénéficié de 65.000 quintaux d’orge subventionnée étant donné qu’elle souffre d’un déficit pluviométrique. En plus de cela, la zone est victime d’une détérioration du couvert végétal due aux activités des éleveurs nomades. Ainsi, il y a eu une prise mesures importantes par assurer le bon déroulement de l’opération de distribution de 40.000 quintaux d’orge subventionnée, alors qu’une première dotation de 25.000 quintaux a déjà été distribuée. Cette opération s’est déroulée conformément aux mesures préventives de contrôle du nouveau coronavirus, loin de tout rassemblement massif au niveau des points de collecte.

A noter que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts avait annoncé fin mars le lancement d’un programme de sauvegarde du cheptel à travers la distribution de 2,5 millions de quintaux d’orge subventionné pour le prochain trimestre au profit des éleveurs des zones affectées par le déficit des pluies, notamment les parcours de jachère et les cultures.