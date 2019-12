Partager

La 3ème édition du Salon Régional des Produits de Terroir se tiendra du 4 au 7 Décembre.

Sous l’Egide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritimes, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Chambre d’Agriculture de la Région Drâa-Tafilalet, en collaboration avec la Direction Régionale d’Agriculture de la Région Draa Tafilalet, la Wilaya de la Région Draa Tafilalet et la province de Zagora organise la 3ème édition du Salon Régional des Produits de Terroir sous le thème «Valorisation des produits de terroir, un levier fondamental pour l’intégration des jeunes dans le secteur agricole» à Zagora du 04 au 07 Décembre 2019.

Cette manifestation verra la participation de 100 coopératives et groupement d’intérêt économique, dont 60 coopératives de la région Drâa-Tafilalet et 30 autres organisations représenteront les autres régions du Royaume en plus de 10 coopératives opérant dans le secteur de l’artisanat. Ces derniers auront pour but de commercialiser et de faire connaitre leurs produits de terroir. De même, des ateliers de formation sont programmés au profit des coopératives et des groupements d’intérêt économique, en plus d’une journée scientifique portant sur les questions des techniques de production, de valorisation et de commercialisation des produits de terroir.

En plus de cela, des visites de terrain seront organisées à plusieurs projets réalisés dans le cadre des programmes provinciaux et nationaux mis en œuvre au niveau de quelques communes rurales relevant de la province de Zagora. Egalement, une visite des journalistes est prévue également à la commune rurale Mhamid Elghizlane pour s’enquérir des projets de développement réalisés dans cette zone et pour découvrir les potentialités touristiques de cette commune.

Cet événement qui se veut être une plateforme de promotion et de développement des produits de terroir est un rendez-vous annuel des professionnels, chercheurs et institutions de développement, qui constituera aussi une opportunité pour la promotion de l’investissement, le développement de partenariat et une réelle occasion d’ouverture et de communication autour des nouvelles technologies en matière de production et valorisation des produits des oasis.

Objectifs et attentes

Ce Salon se fixe pour objectifs de:

Promouvoir le développement des produits de terroir;

Aider à la valorisation et l’amélioration de la qualité;

S’informer des nouveautés du secteur des produits de terroir;

Échanger avec les différents acteurs de la filière;

Rencontrer des clients à fort potentiel d’achat;

Organiser des rencontres professionnelles;

Initier des accords de partenariats et de coopération.

Activités du salon

Elles comprendront des conférences plénières, des réunions, des stands d’exposition et des visites guidées pour découvrir les potentialités de la région et visiter des projets réalisés dans le cadre du Plan Maroc Vert, de l’Initiative Nationale pour le développement Humain et d’autres programmes provinciaux et nationaux.

Ainsi avec son lot de programmes, le Salon Régional des Produits de Terroir s’annonce très prometteur.