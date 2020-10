Safi : Atelier pour encourager la création d'entreprises agricoles.

Partager

Les jeunes de Safi ont bénéficié d’un atelier de formation sur la création d’entreprises agricoles.

Afin d’être en phase avec la nouvelle stratégie de développement du secteur « Génération Green 2020-2030 », la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) à Safi a organisé, mercredi, un atelier de formation axé sur l’appui à la création d’entreprises agricoles.

Initié en collaboration avec le Centre de Conseil Agricole, cet atelier a permis de faire la lumière sur le programme national d’appui à la création d’entreprises agricoles. En effet, celle-ci vise, selon la MAP, essentiellement à mettre des crédits à la disposition des agriculteurs pour la création de projets générateurs de revenus et, partant, leur permettre de contribuer au développement des régions dont ils sont issus.

Dans ce cadre, des conseillers agricoles et des cadres de la DPA ont rencontré, dans le strict respect des mesures préventives et de précaution pour la prévention de la Covid-19, des jeunes porteurs d’idées de projets afin d’en discuter, dans l’optique de leur réalisation et d’examiner l’étude de leur faisabilité technique et économique en vue de les soumettre au Crédit Agricole du Maroc pour bénéficier du financement.

Les participants, dont des jeunes agriculteurs et membres de coopératives opérant dans le domaine de la production végétale et animale, ont ainsi pris connaissance des procédures juridiques pour la création d’une entreprise agricole, et des différentes étapes y afférentes (préparation d’études, accompagnement, encadrement, formation, plan d’action, financement et crédit).