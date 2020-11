La Russie menace de boycotter les tomates d'Arménie à cause d'un virus.

La Russie menace d’interdire les importations de tomates arméniennes. Cela fait suite à la détection du virus de la mosaïque du pépino dans un lot de tomates en provenance d’Arménie.

“Le virus de la mosaïque pépino a été détecté dans le lot de tomates qui est arrivé en Russie en provenance d’Arménie. A cet égard, le département a mis en garde Erevan contre une éventuelle interdiction d’importation de ces légumes”, a rapporté le service de presse de l’organisation alimentaire et de sécurité Rosselkhoznadzor. Selon la source d’information russe RBC, “Il est dangereux pour de nombreux légumes, par conséquent, s’il est re-détecté, la Russie devra restreindre les importations.”

Le Rosselkhoznadzor a contacté le chef adjoint arménien de l’inspection de la sécurité alimentaire, notant qu’il a effectué une surveillance dans des complexes de serres et des fermes russes qui cultivent des tomates en plein champ. Le virus n’a été détecté nulle part, d’où le service a conclu qu’il provenait d’Arménie.

«Nous avons demandé à la partie arménienne de renforcer le contrôle sur les légumes fournis à la Russie. En cas de re-détection du virus dans les produits réglementés, le Rosselkhoznadzor sera contraint d’appliquer des mesures restrictives contre leur importation d’Arménie », a déclaré le communiqué de Rosselkhoznadzor.