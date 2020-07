Russie : La perte des récoltes engendre une hausse des prix des tomates

Partager

L’offre de tomates de serre cette semaine a fortement diminué en raison du temps chaud et du manque d’humidité.

Les prix des tomates en Russie ont recommencé à augmenter, selon les analystes d’EastFruit. La principale raison de la hausse du coût de la tomate, d’après les opérateurs du marché, est une réduction assez forte de l’offre de ces produits en serre. De plus, en raison de la chaleur intense, de nombreux agriculteurs ont perdu une partie importante de la récolte de tomates en pleine terre.

Selon un suivi quotidien, les serres russes vendent leurs tomates minimum à 60-120 roubles/kg (0,84-1,69 $/kg), selon la qualité et le volume du lot. Ainsi, sur le seul week-end, le prix de ce fruit-légume a augmenté en moyenne de 20%.

L’usine de serre est parvenue à augmenter les prix des tomates en réduisant le volume de ces produits agricoles sur le marché, toujours d’après la même source. Selon les agriculteurs et producteurs, l’offre de tomates de serre cette semaine a fortement diminué en raison du temps chaud et du manque d’humidité. De plus, à cause du temps frais à l’entame de l’été, le début de la récolte des tomates cultivées au sol est considérablement retardé, et les producteurs du Sud signalent une perte significative du rendement des tomates en pleine terre.

A noter que la tomate en Russie coûte déjà en moyenne 33% de plus qu’à la même période l’an dernier. Dans le même temps, les opérateurs du marché n’excluent pas la possibilité que, dans un proche avenir, avec le début de la récolte des tomates cultivées en pleine terre, ces produits en Russie puissent être nettement moins chers.