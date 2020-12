Le Royaume-Uni cimente les accords commerciaux avec 14 pays africains.

Partager

tweet



Le Royaume-Uni consolide ses rapports avec plus de 14 pays d’Afrique.

Le Département du commerce international du Royaume-Uni a déclaré que de nouveaux accords commerciaux entreront en vigueur en janvier entre pour le pays avec 14 partenaires africains, avec la perspective de sceller des accords avec de nouveaux pays.

Quelque 35 partenaires africains bénéficieront également d’un accès préférentiel au Royaume-Uni grâce à son programme de présence commerciale. Le département organisera une conférence virtuelle d’une journée sur l’investissement en Afrique le 20 janvier 2021. Ceci devrait toucher les secteurs tels que l’agriculture, l’entreprenariat…



Lire aussi : Royaume-Uni : 25% des tomates consommées proviennent du Maroc

La conférence devrait rassembler des entreprises britanniques et africaines pour explorer les opportunités de partenariat et d’investissement. Cette dernière intervient un an après le Sommet sur l’investissement Royaume-Uni-Afrique organisé à Londres par le Premier ministre Boris Johnson, où 27 accords commerciaux et d’investissement d’une valeur de 6,5 milliards de livres sterling et des engagements d’une valeur de 8,9 milliards de livres ont été annoncés.

Selon premiumtimesng.com, le développement des nouveaux accords commerciaux du pays, parallèlement à l’accord de libre-échange continental de l’Afrique, peut ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises africaines et britanniques.

Gerry Grimstone, ministre britannique de l’Investissement, a déclaré qu’en dépit du contexte économique mondial actuel, l’ambition du Royaume-Uni d’être le partenaire d’investissement de choix de l’Afrique n’avait jamais été aussi forte.