Record dans les exportations de viande de bœuf

Alors que les éleveurs marocains, complètement désespérés, sont en train de bazarder leur bétail, les exportations de viande de bœuf d’Espagne ont augmenté de 17% en 2019, passant de 190.000 à 222.000 tonnes, avec parmi les pays importateurs, le Maroc.

Cette hausse des exportations de viande bovine signifie une augmentation de la valeur des exportations de 13%, à 809 millions d’euros , soit plus de 90 millions de plus qu’en 2018.

L’Organisation interprofessionnelle espagnole du bœuf, a évalué les données d’exportation de son secteur publiées par le ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation et a veillé à ce que l’ouverture de nouveaux marchés, la consolidation d’autres déjà ouverts et l’engagement à les entreprises exportatrices “aient été décisives pour réaliser cette augmentation notable”.

Par ailleurs, elle a mis en évidence «l’augmentation notable» des exportations vers les pays tiers. Ceux-ci ont totalisé 39.000 tonnes pour 131 millions d’euros, ce qui représente une avance de 31% par rapport à 2018. Parmi les destinations qui demandent le plus la viande de boeuf, se trouvent l’Algérie, l’Indonésie; la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Canada.

Parallèlement, les exportations vers les pays de l’Union européenne (UE) ont augmenté de 14% par rapport à l’année précédente; avec un volume total de 183 000 tonnes et 679 millions d’euros. Selon Provacuno, les pays les plus importateurs dans l’UE sont le Portugal, l’Italie, la France et les Pays-Bas.