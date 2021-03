Ramadan : un approvisionnement régulier en produits et des prix stables.

Partager

La disponibilité des produits de base pour le mois de Ramadan est normale.



Avec l’approche du Ramadan, le ministère de l’Intérieur a publié mardi un communiqué rassurant les citoyens quant à l’abondance et la diversité des produits de base, mais aussi sur la stabilité des prix.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé une réunion, convoquant plusieurs ministres, dont le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, et le ministre du Commerce, Moulay Hafid Elalamy. Au cours de la visioconférence, ceux-ci ont évalué la situation de l’offre sur le marché marocain et les prix des produits de base.

Les responsables ont également discuté de l’approche des services de sécurité pour surveiller la chaîne d’approvisionnement et les prix des produits agricoles et alimentaires sur le marché marocain, avant et pendant le Ramadan.

Le ministre de l’Intérieur a confirmé que l’état de l’approvisionnement se caractérise par «un approvisionnement abondant et diversifié qui répond aux besoins des citoyens de tout le royaume en termes de produits de base, qu’ils soient locaux ou importés».

Les prix des principaux produits sont «généralement stables» et «restent à leurs niveaux normaux», quoiqu’il y ait, comme le rapporte la MAP, “une baisse relative enregistrée dans les prix des légumes, des viandes rouges, des légumineuses et des fruits secs, et une augmentation relative enregistrée dans les prix des huiles alimentaires, de la viande blanche et des œufs”.

Le ministère a également appelé toutes les autorités à suivre de près la situation de l’approvisionnement et à garantir l’abondance des produits de première nécessité sur les marchés de tout le pays.