Produits agricoles et alimentaires: Les prix sont en baisse

Les prix de certains produits agricoles et alimentaires suivent une tendance baissière.

Après la hausse des prix des produits agricoles et alimentaires due à la forte demande, les prix de la majorité des produits connaissent une tendance décroissante durant cette semaine par rapport à la semaine précédente.

La commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité a affirmé que l’approvisionnement du marché en différents produits de large consommation se fait de façon « normale ».

Sur la base des données présentées par les services de tous les départements ministériels concernés par l’approvisionnement, les prix et le contrôle, la commission a relevé que les prix de la majorité des produits agricoles et alimentaires, notamment les légumes, fruits et le poulet vivant, connaissent une tendance décroissante.

Lors de cette réunion consacrée à faire le point sur la situation de l’approvisionnement, des niveaux des prix des produits de large consommation au niveau du marché national ainsi que le bilan des interventions des commissions de contrôle, la commission a également constaté une stabilité des prix des légumineuses par rapport à la semaine précédente.

Elle ajoute que les prix ont connu une baisse de 9% pour la tomate, pour l’oignon vert (-8%), les carottes et les pommes de terre (-5%), l’oignon sec (-2%) et le poulet vivant (-8%).