Partager

tweet



La production d’olives au Maroc augmente de 158% entre 2003 et 2018.

La production d’olives au Maroc a connu une évolution importante au cours des 15 dernières années, passant de 549 000 t entre 2003 et 2007 à 1 414 000 t entre 2015 et 2018, ce qui représente une croissance de 158%.

En ce sens, la production d’huile d’olive a suivi la même tendance que la production d’olives, passant de 66.000 t en 2003-2007 à 127.500 t en 2015-2018, soit une amélioration de 93%. Cette augmentation s’explique par l’extension de la surface, puisque les performances n’ont pas beaucoup varié. Ceci est reflété par un rapport préparé par le Conseil oléicole international (CIO).

Lire aussi : Huile d’olive : Le Maroc 5ème producteur mondial

Concernant l’évolution de la superficie, elle est passée de 641.000 ha en 2002/2003 à 1.045.000 ha en 2017/2018, soit une augmentation de 63% et 86% de l’objectif fixé pour 2020. Le taux de croissance de la zone s’est accéléré, passant de 13.000 ha/an sur la période 2003-2007, avant la mise en œuvre de la stratégie agricole Plan Maroc Vert, à environ 27.000 ha/an sur la période 2008-2018.

Dans la saison en cours, 2018/2019, la production d’olives est d’environ deux millions de tonnes, soit une augmentation de 28% par rapport à la saison 2017/2018.

Cette augmentation de la production est due au fait que lors de la campagne 2017/2018 il y avait des conditions climatiques favorables dans les phases critiques du développement de l’olivier, notamment en termes de températures et de volume de précipitations et de sa répartition dans le temps et dans l’espace. et aussi à l’entrée en production des plus jeunes plantations.