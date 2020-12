Partager

La production mondiale de pommes diminuera de 3,3 millions de tonnes au cours de la saison 2020/2021.

Selon le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), la production mondiale de pommes pendant la saison 2020/21 diminuera de 3,3 millions de tonnes à 76,1 millions de tonnes. Les exportations resteront à 5,8 millions de tonnes.

La récolte de pommes en Chine pendant la saison 2020/2021 diminuera de 1,9 million de tonnes à 40,5 millions de tonnes en raison des fortes gelées dans les provinces du nord du pays. On prévoit que cela réduira l’offre de pommes chinoises de bonne qualité, mais l’offre de pommes de qualité inférieure sur les marchés de l’Asie du Sud-Est augmentera à 1,2 million de tonnes. Les importations diminueront de 20.000 tonnes à 80.000 tonnes, selon Fruitnews.

La production de pommes dans l’UE augmentera de 500.000 tonnes à 12,2 millions de tonnes. Les exportations augmenteront de 100.000 tonnes à 1,1 million de tonnes grâce à une production accrue en Pologne.

Aux États-Unis, la production de pommes sera réduite de 150.000 tonnes à 4,7 millions de tonnes, car l’ouragan a endommagé les vergers de l’État de Washington et, au Michigan, les vergers de pommiers ont été affectés par le gel. Les exportations tomberont à 815.000 tonnes et les importations de ce produit agricole passeront à 120.000 tonnes en raison de l’approvisionnement accru en provenance du Canada et de l’hémisphère sud.

La production de pommes du Chili devrait augmenter de 46.000 tonnes pour atteindre 1,2 million de tonnes. Les exportations augmenteront de 5.000 tonnes à 655.000 tonnes. Au Mexique, la récolte de pommes diminuera de 80.000 tonnes à 680.000 tonnes en raison de conditions météorologiques défavorables. Les importations resteront au niveau de 250.000 tonnes. En Nouvelle-Zélande, la production de pommes s’élèvera à 583.000 tonnes pour la saison 2020/2021. Les exportations diminueront à 390.000 tonnes.

En Afrique du Sud, la production de pommes a augmenté pour la troisième année consécutive. De nouveaux vergers de pommiers et des systèmes d’irrigation modernes augmenteront la récolte de pommes de 18.000 tonnes à 960.000 tonnes. Les exportations de ce fruit passeront à 510.000 tonnes.

La récolte de pommes en Turquie en saison 2020/2021 augmentera de 680.000 tonnes à 4,3 millions de tonnes grâce à la création de nouveaux vergers et à l’élargissement de la gamme des variétés cultivées. Les exportations de pommes turques augmenteront de 40.000 tonnes à 250.000 tonnes en raison de l’augmentation de la production.