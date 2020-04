Prix de quelques produits agricoles au marché de gros

Partager

La commission de veille renforcera le contrôle face à la hausse de la demande en produits agricoles et alimentaires durant le Ramadan.

La commission interministérielle chargée du contrôle de l’offre, des prix et de la qualité des produits agricoles et alimentaires a détecté 370 infractions sur une période de 20 jours dans près de 25.000 points de vente et entrepôts de stockage à Casablanca.

Les violations comprennent 274 pour des prix n’étant pas correctement affichés, 54 pour la non-présentation des factures. En plus de ces infractions s’ajoutent des pratiques non hygiéniques et dangereuses, des augmentations illégales des prix des denrées alimentaires, transgressions et quatre pour des aliments mal stockés entre autres.

Il faut noter qu’à la veille du Ramadan, parmi les produits les plus demandés se trouvent les fruits secs, dattes, viandes blanche et rouge, produits laitiers, miel, poissons… Par ailleurs, la commission interministérielle poursuivra la tenue régulière de ses réunions. Ces dernières permettront ainsi d’être au parfum de la situation du marché et de sévir contre toute fraude éventuelle.