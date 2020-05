Les prix des oranges espagnoles tardives observent une hausse de 85%

Partager

La valeur des exportations de septembre 2019 à février 2020 révèle une augmentation de 12,8% du chiffre d’affaires.

L’augmentation de la demande d’agrumes (oranges, citrons, mandarines…) au cours du mois d’avril s’est traduite par un rebond des prix des variétés tardives en Espagne. Ceux-ci ont augmenté jusqu’à 85% entre la dernière semaine de mars et la première semaine d’avril.

Selon le dernier rapport sur la campagne d’agrumes du Conseil de l’Agriculture de Valence, «l’augmentation notable» de la demande de ces fruits est directement liée à la préférence pour les sources de vitamine C pendant la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19), ainsi qu’à «la durée de conservation plus longue d’oranges, de mandarines et de citrons par rapport à d’autres types de fruits. »

Le rapport présente également les chiffres des exportations pour la première moitié de la campagne (de septembre 2019 à février 2020), qui révèlent une augmentation de 12,8% du chiffre d’affaires, malgré la baisse globale de 6% des expéditions.