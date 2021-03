Les prix mondiaux des abricots sont en baisse constante.

Partager

tweet



Les prix mondiaux des abricots et des abricots secs sont en baisse constante et les exigences de qualité augmentent.

Le commerce mondial des abricots secs en termes monétaires a diminué chaque année depuis 2011 de 3,5% et celui des abricots frais a baissé de 0,5%.

Cela suggère que l’abricot frais est beaucoup plus demandé sur le marché mondial que les abricots secs. Dans le même temps, le volume du commerce des abricots frais est bien supérieur au volume du commerce des abricots secs et des abricots secs.

Lire aussi : Abricots : le Maroc 13ème producteur mondial

De telles données ont été annoncées par Andrey Yarmak, économiste du Département des investissements de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), aujourd’hui lors de la conférence nationale en ligne “Le commerce des abricots au Tadjikistan: efficacité de la production, de la transformation et de la commercialisation”.

L’événement était organisé par le projet international EastFruit avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) sur la plateforme Sapienza.media.

Pour ce qui est des exigences en matière de qualité, les variétés doivent être transportables et savoureuses. Par exemple, sur les marchés des pays de l’UE, il y a une tendance à augmenter la demande de variétés bicolores, tandis que la demande des abricots rouges, comme les variétés légères, diminue.