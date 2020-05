Partager

La valeur des ventes de poivrons marocains a augmenté de 189,11% entre 2010 à 2019.

Le Maroc a exporté vers l’Espagne en 2019 quelque 64 millions de kilos de poivrons, ce qui le place comme le premier fournisseur d’Espagne. À lui seul, le Royaume a acheminé, en 2019, 86,82% du volume total de poivrons importé par l’Espagne.



Les exportations de poivrons du Maroc en direction d’Espagne ont augmenté de 210% au cours de la dernière décennie, passant de 20,66 millions de kilos en 2010 à 64,11 millions de kilos en 2019, selon les données Hortoinfo préparé par le service statistique Estacom (Icex-Tax Agency). Ainsi, la valeur des ventes de ce produit agricole en 2019 ont augmenté de 189,11%, passant de 21,49 millions d’euros payés en 2010 à 62,13 millions d’euros en 2019. Les ventes de poivrons du Maroc en 2019 ont été effectués sur 132 entreprises espagnoles, 33 entreprises de plus qu’en 2010 mais 21 entreprises de moins que l’année précédente.

La France est le deuxième pays où l’Espagne a acheté le plus de poivrons en 2019, avec 2,86 millions de kilos pour une valeur de 2,79 millions d’euros, avec un prix moyen de 0,974 euros le kilo, en achats effectués par 52 Entreprises espagnoles. L’Allemagne est le troisième pays pour la fourniture de ce légume-fruit au marché espagnol. De ce pays, 13 entreprises espagnoles ont importé au total 2,49 millions de kilos au cours de l’année écoulée, pour lesquels l’Allemagne a facturé 2,99 millions d’euros, avec un prix moyen de 1 201 euros le kilo. S’ensuivent les Pays-Bas et le Portugal avec respectivement 932.296 kilos de poivrons et 922.718 kilos.