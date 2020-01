PNAEI : 25,1 milliards de dirhams seront employés pour la gestion de l’eau dans le secteur agricole

Partager

tweet



Signature de la convention du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation

SM le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, lundi 13 janvier 2020 au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de signature de la convention cadre pour la réalisation du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEI) 2020-2027, qui mobilise des investissements de l’ordre de 115,4 milliards de dirhams (MMDH).

Cette convention définit les conditions et modalités d’exécution et de financement de ce programme qui vise la consolidation et la diversification des sources d’approvisionnement en eau potable, l’accompagnement de la demande pour cette source inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques. Ainsi, ont assisté à la cérémonie de signature, le Chef du gouvernement, les Conseillers de SM le Roi et les membres du gouvernement.

A cette occasion, le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara, a prononcé une allocution devant SM le Roi dans laquelle il a souligné que ce programme intégré, élaboré conformément aux Hautes Orientations Royales et en considération de la situation hydrique du Royaume et des études sur cette problématique, s’articule autour de cinq principaux axes.



Répartition du programme

Il s’agit, selon le ministre, de l’amélioration de l’offre hydrique notamment par la construction de barrages (61 MMDH), de la gestion de la demande et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole au Maroc (25,1 MMDH), du renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural (26,9 MMDH), de la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts (2,3 MMDH), et de la Communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation (50 millions de dirhams).

Le financement de ce programme se finalise, a précisé le ministre. De même, il a ajouté qu’il cela s’assurera à hauteur de 60% avec le Budget général de l’État et de 39% par les acteurs concernés et le reste dans le cadre du partenariat public-privé.



Un projet d’envergure

Au sujet de la question de l’amélioration de l’offre hydrique, le programme prévoit la construction de 20 grands barrages d’une capacité de stockage de 5,38 milliards de m3. Par ailleurs, ceci se fera avec une enveloppe budgétaire de 21,91 MMDH, a poursuivi M. Amara, notant que la construction de ces nouveaux barrages permettra de porter la capacité de stockage globale du Royaume à 27,3 milliards de m3. Le ministre a, en outre assuré, qu’il a été procédé au recensement au niveau des différentes régions du Royaume de 909 sites susceptibles d’abriter des petits barrages et des barrages collinaires.

Toujours au volet de l’amélioration de l’offre hydrique, M. Amara a assuré que le PNAEI 2020-2027 porte aussi sur l’exploration des eaux souterraines en vue de la mobilisation de nouvelles ressources, ainsi que la réalisation de nouvelles stations de dessalement d’eau de mer qui viendront s’ajouter à celles déjà opérationnelles à Laâyoune, Boujdour, Tan et Akhfenir.