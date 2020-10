Plantes aromatiques et médicinales : Une nouvelle unité de valorisation à M’diq-Fnideq.

Partager

Une nouvelle unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales verra le jour à M’diq Fnideq.

Tout comme Ouezzane, la région de M’diq-Fnideq bénéficiera d’une unité de valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) dans la région de M’diq-Fnideq au profit de la coopérative spécialisée Eklil Al Jabal. Cette unité permettra ainsi, d’améliorer les revenus des populations locales et d’imprimer une nouvelle dynamique dans l’aval de la filière.

Le département de l’Agriculture met un point d’honneur au développement de la filière des plantes aromatiques et médicinales (PAM). C’est ainsi qu’il planche sur la création d’une unité de valorisation des PAM dans la région de M’diq-Fnideq; cette dernière regorgeant 0,19% de la superficie des PAM dans la réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée du Maroc (RBIM).

Le marché des travaux d’aménagement de cette plateforme devra être attribué le 5 novembre prochain pour 1,19 million de dirhams, révèle Le Matin. La construction d’un processus technique de valorisation dans cette zone permettra non seulement d’améliorer les revenus des populations locales, mais aussi d’imprimer une nouvelle dynamique dans l’aval de la filière.

En fait, l’exploitation actuelle se fait d’une manière individuelle, archaïque et traditionnelle, basée essentiellement sur la cueillette des plantes naturelles et leur cession à l’état brut aux collecteurs qui sont souvent étrangers à la zone. Ce qui fait perdre aux usagers une grande part de la valeur ajoutée produite par la filière, en plus des contraintes liées à l’augmentation des intermédiaires et de la concurrence déloyale.