Oulmès : La production de lavande dépasse les 3.000 tonnes

La superficie réservée à la culture de la lavande à Oulmès est de 3.000 ha avec un rendement d’1T/Ha.

Bien ancrée dans les cultures originaires d’Afrique du Nord et des régions montagneuses méditerranéennes, la lavande occupe une place importante dans la région d’Oulmès, qui à elle seule, renferme la principale production de lavande du Maroc.

Avec son arôme frais, doux, floral et herbacé qui est apaisant et rafraîchissant, la lavande demeure très réputée pour ses vertus médicinales ou encore pour son huile essentielle utilisée à des fins cosmétiques. La plante aime le soleil brûlant et le sol sec et la région d’Oulmès lui réussit parfaitement. “Le climat tempéré et les sols calcaires ensoleillés sont favorables à la culture de la lavande”, indique Le360, ajoutant que la récolte de l’herbe se déroule chaque année entre les mois de juin et de juillet.

Selon les agriculteurs de la région, la superficie réservée à la culture de la lavande est de l’ordre de 3.000 ha avec un rendement d’une tonne par hectare, faisant ainsi, tabler la production sur plus de 3.000 tonnes. Toutefois, les agriculteurs sont victimes, pour la plupart, de la spéculation sur les prix notamment à travers les intermédiations, toujours d’après la même source. En effet, ils vendent à 25 dh le kilo aux intermédiaires alors que sur le marché, les prix vont jusqu’à 75 dh.

Par ailleurs, la commune étudie actuellement le projet de la construction d’une distillerie de la lavande afin de remédier à cette situation.