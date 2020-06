Sécheresse: Plus de 32.147 agriculteurs de Marrakech-Safi indemnisés

Partager

tweet



La MAMDA a procédé à partir de la mi-avril à l’indemnisation des agriculteurs de Marrakech-Safi.

Plus de 32.147 agriculteurs répartis sur 140 communes de la région de Marrakech-Safi ont été indemnisés, en raison de la sécheresse, pour une superficie assurée de 412.000 Ha, selon le directeur régional de l’agriculture (DRA) de Marrakech- Safi, M. Abdelaziz Bousraref.

Malgré ses potentialités énormes et diversifiées, le secteur agricole dans la région de Marrakech-Safi s’est heurté à une contrainte majeure liée au faible niveau des précipitations annuelles notamment, leur irrégularité sur les plans temporel et spatial, outre un déficit chronique en eau d’irrigation, a indiqué M. Bousraref à la MAP. Une situation qui s’est accentuée sous l’effet des changements climatiques. Ainsi, la MAMDA a procédé à partir de la mi-avril au lancement anticipé de l’opération d’indemnisation des agriculteurs ayant souscrit une assurance de cultures auprès d’elle.

De même, la région a enregistré, à fin 2019, quelque 105.000 ha équipés en irrigation localisée, dans le cadre du Plan Maroc Vert notamment, à travers le Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI). Aussi, les éleveurs, avec l’enclenchement du programme de sauvegarde du cheptel, ont bénéficié d’une dotation importante en orge subventionnée (à 200 DH le quintal) sur plusieurs tranches.

Une dotation de 660.000 quintaux, pour la période avril-juin, est en phase finale de distribution et ce, dans le respect des mesures sanitaires édictées pour éviter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). La Direction Régionale de l’Agriculture prévoit également la distribution d’une autre tranche de 700.000 quintaux pour la période juillet-septembre, en plus d’une dotation d’aliment composé subventionné et d’un programme de points d’eau pour l’abreuvement du cheptel.