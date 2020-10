Oriental : La superficie des oliviers est passée de 77.000 à 120.000 ha.

La superficie de plantation d’oliviers dans l’Oriental est passée de 77.000 hectares en 2009 à 12.0000 hectares en 2019. Ainsi, en raison du Plan agricole régional (PAR) et des séances de formation organisées sur les techniques de récoltes de l’olivier, la superficie plantée a progressé de 55%.

Selon la Direction régionale de l’Agriculture (DRA), depuis le lancement du PAR, 30 projets ont été programmés pour un investissement global de 602 MDH. Ces projets sont répartis sur environ 40.000 hectares d’oliviers, bénéficiant à près de 18.100 agriculteurs, ce qui témoigne de l’augmentation de 55% de la superficie consacrée à la culture de l’olivier. Ainsi, grâce à cela, la production d’olives avoisine 202.000 tonnes.

Lire aussi : Huile d’olive : Le Maroc 5ème producteur mondial

Selon la DRA, la région de l’Oriental compte plus de 370 unités de trituration des olives. Ceci inclut 49 unités modernes d’une capacité estimée à 28.000 tonnes par an. Elle dispose également de 30 conserveries d’une capacité de 53.000 tonnes par an implantées pour la plupart dans les provinces de Taourirt et Guercif où 70% de la production est destiné à la trituration et 30% à la conserverie. Mieux, la valeur des exportations a grimpé de 42 MDH en 2009 à 400 MDH en 2019.