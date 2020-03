Partager

L’OCP, pionnier de la RSE au Maroc grâce à son engagement auprès des agriculteurs

Le Groupe OCP a été classé pionnier de la RSE au Maroc. En effet, l’OCP dispose de la plus grande et de la plus ambitieuse stratégie de la Responsabilité sociale de l’entreprise au Maroc.

L’OCP poursuit son engagement social et citoyen en faveur de son écosystème en activant une large panoplie d’actions témoin de son implication transversale tant sur le plan social, entrepreneurial, éducationnel qu’environnemental. En effet, celui-ci soutient de nombreuses initiatives et programmes d’entrepreneuriat social au Maroc et en Afrique. Des actions portées par ses diverses entités (Fondation OCP et Fondation Phosboucraa, sites industriels, Université Mohammed VI Polytechnique etc.). Ces dernières font du Groupe OCP l’un des plus importants acteurs en la matière sur le plan national et continental.

Il faut dire que le Numéro 1 mondial des phosphates s’est depuis toujours impliqué dans le développement social et responsable de ses territoires d’implantation. Le Groupe accorde un intérêt particulier aux projets agricoles, d’infrastructure, de santé, d’éducation et de développement durable. A travers sa filiale OCP Africa, l’entité accompagne l’essor de l’agriculture africaine; grâce notamment à des programmes d’aide ciblés ayant atteint des dizaines de milliers de fermiers.

En effet, des projets de développement d’OCP Africa tels qu’OCP School Lab et Agribooster ont atteint environ plus de 100 000 agriculteurs africains. En ce qui concerne le programme Agribooster, il s’agit d’une solution inclusive qui rassemble plusieurs acteurs du secteur agricole; et ce, afin de réunir les conditions nécessaires à l’augmentation pérenne des rendements et des revenus des agriculteurs. Ce programme a atteint des dizaines de milliers d’agriculteurs de plusieurs pays; Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal, Ghana, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Togo, Éthiopie, Madagascar et Kenya.

Quant à OCP School Lab, c’est un laboratoire d’analyses de sol mobile. Il fournit aux agriculteurs des tests de sols, des recommandations d’utilisation d’engrais mais aussi une formation aux bonnes pratiques agricoles. A ce jour, il a permis de former près de 100.000 agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles. Également, il a permis de conseiller près plus de 30 000 fermiers sur l’usage du bon engrais.