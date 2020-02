Partager

tweet



L’OCP s’allie avec le ministère de l’agriculture pour aider les producteurs de blé

Le blé est devenu un aliment de base majeur. Au Maroc et en Afrique en général, le blé joue un rôle très important dans la sécurité alimentaire et la résilience. Toutefois, la production de blé ne cesse de souffrir au fil des années.

Le blé fait partie des cultures céréalières du Maroc et occupe 65% de la superficie agricole du pays. Cependant, les cultures céréalières ont historiquement connu des variations continues des niveaux de production. Les variations, selon les analystes, pourraient devenir plus prolongées. En effet, il y a les conditions météorologiques incohérentes et l’augmentation des températures causées par le changement climatique.

En réponse, le Groupe OCP, le leader des phosphates, est à la pointe de l’utilisation de l’innovation technologique pour produire durablement plus avec moins. Le Groupe s’est associé au ministère de l’Agriculture du Maroc pour aider les producteurs de blé à augmenter leur production. Par ailleurs, l’Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) aspire à devenir un solide pont de connaissances entre le Maroc, l’Afrique et le monde.

Le professeur Aziz Yasri de l’UM6P, a déclaré que le développement de l’agriculture à travers le Maroc et l’Afrique dans son ensemble est vital pour la sécurité alimentaire et la croissance économique du continent.

Il a déclaré que l’université développait des engrais spécifiques aux besoins des sols et des cultures africains. De même, elle développe des modèles de services locaux appropriés. Tout cela une seule finalité; que les agriculteurs aient un accès fiable et abordable à ces intrants et produits connexes.