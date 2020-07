L’OCP contribue auprès des agriculteurs africains

Partager

tweet



Le programme Agribooster de l’OCP a contribué à augmenter les rendements agricoles jusqu’à 40%.

Placé en modèle agricole, le Maroc ne cesse d’étendre son expertise et son savoir-faire au profit des différents pays du continent. C’est ainsi, que «The Parliament magazine» a érigé le Maroc, notamment à travers le leader des phosphates, OCP, en exemple pour son engagement auprès des populations rurales et son rôle pour le développement d’un modèle d’agriculture résiliente en Afrique notamment dans le contexte de la crise de nouveau coronavirus (Covid-19).

Le magazine européen, citant Mohamed Hetti, Directeur Général d’OCP Africa au Nigéria, a indiqué: “L’agriculture africaine représente environ 15% du PIB du continent et emploie six personnes sur dix. Fort de son expérience agricole et de son programme phare Agribooster, le Groupe OCP est un acteur de premier plan”.

En effet, depuis 2016, ce programme holistique a eu un impact significatif sur l’agriculture africaine, bénéficiant à plus de 300.000 petits producteurs à travers le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Le programme du géant des phosphates marocain a contribué à augmenter les rendements jusqu’à 40 pour cent et aide les agriculteurs à accéder aux marchés grâce à des outils d’assurance et de financement.

Lire aussi : Le Nigeria augmente, grâce au Maroc, sa production d’engrais de 300%

Ainsi, selon le PDG d’OCP Afrique, Karim Lotfi Senhadji «des modèles de partenariats durables et des synergies nouvelles sont nécessaires pour accompagner une véritable transformation agricole en Afrique», donnant l’exemple du programme «Women in the Agribooster» au Ghana, et à Hetti, d’ajouter la distribution «des intrants agricoles de qualité, y compris des semences, des engrais et du matériel agricole, essentiels pour lancer la campagne agricole» et l’initiative du Groupe visant à démocratiser le e-learning, notamment lors de Covid-19.

Lire aussi : Cultures maraîchères : L’OCP dresse un bilan satisfaisant pour Al Moutmir