Le Nigeria augmente, grâce au Maroc, sa production d'engrais de 300%.

Le Nigeria a triplé sa production d’engrais grâce à un accord avec le Maroc.

La Nigeria Sovereign Investment Authority a affirmé que la production d’engrais a augmenté de 300%, avec la main mise du Maroc, dans le cadre de l’Initiative présidentielle sur les fertilisants (IPF) visant à transformer le secteur agricole.

L’IPF au Nigeria a décollé en 2017, après la visite de SM le Roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016 et la signature ultérieure d’un accord bilatéral de trois ans avec l’OCP pour la fourniture de phosphate de diammonium, ingrédient clé de la production d’engrais, indique la NSIA dans un rapport, selon le site punch nigeria. Avant l’accord avec le Royaume, d’après le rapport, l’industrie nigériane des engrais était dans le coma, avec seulement cinq usines de mélange fonctionnant en dessous de 10% de la capacité installée.

Le mandat de l’Initative présidentielle sur les fertilisants du pays d’Afrique de l’Ouest était de mettre des engrais de haute qualité à la disposition des agriculteurs nigérians au bon moment et à un prix abordable, et de relancer l’industrie des mélanges d’engrais en difficulté afin que le Nigeria puisse atteindre la sécurité alimentaire et ce, avec l’aide de l’OCP.