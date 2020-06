L’agriculture et la fertilisation en Afrique : proposition d’un plan d’action

Axe 1: la mise en place de programmes de recherche, d’innovation et de développement technologique dans le secteur des engrais en concertation avec les institutions de recherche et de développement Action 1 : Nouer des relations de collaboration avec les organismes des Etats africains qui interviennent dans le secteur de l’agriculture. Action 2 : Renforcer les relations du groupe avec les établissements internationaux de recherche. Action 3 : Etablir et exécuter des programmes de recherche, d’innovation et de développement en rapport avec les engrais en tenant compte des spécificités du continent africain. Action 4 : S’ouvrir sur le monde extérieur et créer un climat de synergie favorisant la réalisation des objectifs arrêtés par la recherche continue des partenaires dans un cadre gagnant-gagnant. Action 5 : Nouer des collaborations avec l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et Maroc Tasswiq (ex Office de Commercialisation et d’Exportation) en vue de protéger les brevets, inventions et licences du groupe. Action 6 : Engager des réflexions sur les moyens de valorisation des engrais en Afrique. Action 7 : Renforcer les relations du groupe avec les organisations professionnelles du secteur agricole à l’échelle africaine. Axe 2: La préparation et actualisation d’une base de données sur les bonnes pratiques agricoles et une carte SIG sur la fertilité des sols africains Action 1 : Elaborer un référentiel des bonnes pratiques agricoles en Afrique en se focalisant sur l’utilisation des engrais. Action 2 : Collecter et centraliser les bases de données développées dans le secteur des fertilisants en Afrique. Action 3 : Elaborer une carte de la fertilité des sols en Afrique. Le but est de développer des produits adaptés pour chaque zone. Axe 3: Jouer le rôle d’incubateurs d’entreprises dans le secteur des engrais en Afrique et création des filiales Action 1 : Etudier les possibilités de jouer le rôle d’incubateur pour les sociétés voulant œuvrer dans le secteur des engrais en Afrique. En effet, il s’agit d’accompagner les porteurs de projets et créateurs de PME. Action 2 : Cette action consiste à prendre participation dans les entreprises incubées par le groupe. Le taux de participation doit être sujet d’une étude technico- financière menée au préalable. Action 3 : Contribuer dans la phase d’étude de faisabilité et de conception des unités industrielles pour les entreprises incubées. Action 4 : Mettre en place d’un partenariat avec les réseaux d’incubation et d’essaimage, les agences de la promotion de la petite et moyenne entreprise et les centres d’investissement. Action 5 : Créer des filiales et détention d’au moins 51% du capital. Axe 4: L’organisation de sessions d’études, de formation et des colloques dans le domaine des engrais Action 1: Mener des actions de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs quant à l’utilisation des engrais. Action 2 : Lancer et suivre des campagnes de communication autour de l’utilisation des facteurs de production en l’occurrence les engrais. Action 3 : Organiser des activités promotionnelles lors des salons et foires nationaux et internationaux. Axe 5: Création d’un portail et une base de données électronique Action 1 : Présenter les missions, coordonnées, liste des partenaires et résumé du plan d’action du groupe. Action 2 : Afficher les tarifs de différents produits proposés par le groupe. Action 3 : Une bibliothèque virtuelle d’ouvrage traitant les sujets liés à la fertilisation et fertilisants. Action 4 : Des échanges et communication sur la fertilisation via les réseaux sociaux. Action 5 : Développer une archive enregistrant d’une façon minutieuse toutes les activités réalisées par le groupe. Action 6 : Mettre en place d’un Datawarehouse qui a pour but de regrouper les données générées par le groupe pour des fins analytiques. Axe 6: Stratégie marketing et commerciale Action1 : Proposer un plan d’action Marketing opérationnel et une stratégie 4 P cohérente. Action2 : Création d’une charte pour la promotion des produits du groupe et adoption des supports de communication pour renforcer l’action commerciale. Il s’agit de constituer l’identité visuelle et graphique du groupe. Action 3 : Produire un emballage adapté des produits permettant l’amélioration de l’image de marque. Action 4 : Nouer des partenariats de sponsoring pour mieux renforcer l’image de marque du groupe. Action 5 : Commercialisation des produits en fonction des exigences du marché. Action 6 : Adoption d’une politique d’alignement basée sur les prix pratiqués par les concurrents (veille concurrentielle). Un Benchmarking doit être réalisé, qui prendra en compte l’ensemble des opérateurs dans le domaine des engrais en Afrique. Action 7 : Fidéliser des segments de clientèle et augmenter le revenu par type des clients. Action 8 : Etablissement des tableaux de bord avec des indicateurs de suivi, outils de suivi des campagnes marketing, études d’impact et enquêtes de satisfaction via des enquêtes. Action 9 : Gestion informatique de la base de données des clients afin de prendre des décisions stratégiques par segment de clientèle.