La noix de macadamia est la culture de noix la plus croissante au monde.

La noix de macadamia est la culture de noix à la croissance la plus rapide au monde.

Au cours des sept prochaines années, les analystes prévoient que le commerce mondial de la noix de macadamia quadruplera. Actuellement, la superficie des plantations de macadamier est en pleine expansion en Afrique, en particulier en Afrique du Sud, en Australie et en Chine.

Cette noix vient d’Australie et provient d’un arbre à feuilles persistantes assez grand, qui peut atteindre 12 mètres de hauteur. Il existe des variétés de noix à coque dure et relativement moins dure. Les coquilles des noix de macadamia dures sont cinq fois plus dures que les noisettes.

Il est intéressant de noter que dans l’agriculture, le macadamier (noyer du Queensland) ne commence à porter ses fruits que 7 ans après la plantation, mais fournit ensuite des rendements élevés pendant plus de 100 ans. Si ce n’était pas pendant une si longue période avant le début de la fructification, ces noix pourraient accroître leur présence sur le marché encore plus rapidement, indique Eastfruit.

À l’heure actuelle, la part de cette noix dans la production mondiale de fruits à coque a déjà atteint près d’un pour cent et demi. Et ce pourcentage, selon les prévisions des experts, augmentera très rapidement.

L’Afrique du Sud est actuellement le plus grand producteur de macadamiers, récoltant environ 54000 tonnes de noix en coque par an (données FAO, 2018). Ainsi, l’Afrique du Sud représente 27% de la production mondiale. 43.000 tonnes supplémentaires de noix de macadamia sont produites en Australie.