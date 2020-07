Noix : Le Maroc dans le top 20 des principaux pays producteurs.

Partager

tweet



La superficie réservée à la culture des noix au Maroc était de 7.702 Ha en 2018 avec un rendement de plus d’1,6 T/Ha.

Depuis 2014, la production de noix du Maroc a bondi de 0,3% sur un an. Avec une production de 12.667 tonnes métriques en 2019 contre 12.467 en 2018, le pays était classé au 20e rang si on le comparant aux autres pays producteurs de noix, selon les données de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La superficie agricole réservée à la culture des noix au Maroc était de 7.702 Ha en 2018 avec un rendement de plus d’1,6 tonne par hectare. Les plantations de noyer existantes sont des populations situées dans les vallées montagneuses ayant des altitudes situées entre 1.200 m et 1.700 m comme celles d’Azilal, Amezmiz, Ourika, Rif, Midelt et Rich. Le noyer est planté principalement au bord des courants d’eau et à la limite des parcelles, en îlots et/ou en arbres isolés. Il est cultivé pour la production de noix, du bois noble mais aussi pour l’ombre qu’il procure durant la période estivale.

Lire aussi : Augmentation de 6% des exportations de produits maraîchers du Maroc malgré le Covid-19

Le Maroc et l’Égypte, à eux deux, produisait en 2018, 100% de la production de noix en Afrique. Au niveau mondial, la Chine s’est classée au premier rang avec 1 641 479 tonnes métriques en 2019 de noix, soit + 3,5% par rapport à 2018. S’ensuivent ainsi dans l’ordre, les États-Unis, l’Iran, la Turquie, le Mexique, l’Ukraine, le Chili, la Roumanie, l’Ouzbékistan, la France, la Grèce, l’Inde, l’Égypte (24.124 tonnes), l’Argentine, la Moldavie, l’Allemagne, la Biélorussie, l’Espagne, le Pakistan. Enfin, le Maroc ferme le top 20 des principaux pays producteurs de ces fruits secs avec ses 12.667 tonnes.