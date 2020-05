Melons: Les États-Unis et les Pays-Bas sont parmi les plus gros importateurs

La valeur totale des importations de melons dans le monde a atteint 1583,93 millions d’euros.

Le volume total des importations de melons en 2019 a atteint 2084,37 millions de kilos. Même si les importations de certains pays dont l’Allemagne et du Royaume-Uni ont baissé, ceux de l’Espagne ont augmenté, ce qui donne au Maroc, une place de choix parmi les principaux fournisseurs.

Les États-Unis arrivent en tête des importations mondiales de melons, puisqu’en 2019, ils ont acheté 590,98 millions de kilos, soit 28,35% du total dont, 281,88 millions de kilos de ce fruit au Guatemala, le Honduras, 166,41 millions de kilos et le Mexique 97,87 millions de kilos. Les Pays-Bas occupent le second rang dans les importations de melons (225,19 millions de kilos soit 10,80%). Le plus grand fournisseur des Pays-Bas était le Brésil avec 83,39 millions de kilos, suivi ainsi, par l’Espagne avec 56,64 millions de kilos et le Costa Rica avec 33,92 millions de kilos.

La troisième place des principaux importateurs de melons est occupée par la France (174,52 millions de kilos). Le pays a importé 122,13 millions de kilos d’Espagne, 39,81 millions de Maroc et 3,73 millions de kilos de melon du Sénégal. Le quatrième acheteur était le Royaume-Uni avec 164,62 millions de kilos de ce produit agricole dont, 54,94 millions de kilos au Brésil, ensuite 52,91 millions de kilos melons d’Espagne, et 17,61 millions de kilos au Honduras.

Le Canada occupe la cinquième place dans les importateurs de melon. L’Allemagne, sixième importateur de melons avec 129,23 millions de kilos, en a importé 75,17 millions de kilos de melon d’Espagne, 20,47 millions de kilos du Brésil et 11,45 millions de kilos du Costa Rica. L’Espagne, septième plus gros acheteur de melon au monde en 2019, a acheté 66,4 millions de kilos au Brésil, 12,32 au Sénégal et 5,28 millions de kilos au Maroc.