Maroc-Ukraine : bientôt un accord de libre échange.

L’Ukraine envisage de signer un accord de libre échange avec le Maroc.

L’Ukraine et le Maroc devraient signer un accord de libre échange (ALE) en ce mois de décembre, ont déclaré les autorités ukrainiennes, ce qui dynamiserait les échanges entre les deux pays.



Le Maroc fait partie d’un ensemble de pays avec lesquels le pays d’Europe orientale courtise pour établir un Accord de Libre Échange, rapporte Le Desk. «En décembre, nous prévoyons d’officialiser cela dans des déclarations officielles ou un mémorandum, en commençant par l’Égypte jusqu’au Maroc. De plus, la Jordanie, le Vietnam et l’Indonésie font partie de nos priorités », a déclaré le vice-ministre du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture, représentant du commerce de l’Ukraine, Taras Kachka.

Kachka a également déclaré que les négociations avec les pays d’Afrique du Nord “commenceront bientôt”. Le Maroc et l’Ukraine sont de grands partenaires commerciaux. Les exportations ukrainiennes vers le Royaume en 2019 ont atteint 3,37 milliards de dirhams (305 millions de dollars) principalement composées de blé tandis que les exportations marocaines s’élevaient à 684 millions de dirhams (62 millions de dollars) principalement constitués de poisson et de produits de la pêche.