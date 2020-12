Maroc : une plateforme civile pour le suivi des projets verts.

Partager

Mise en place d’une plateforme civile pour le suivi des projets verts.

Une plateforme nationale civile de suivi et d’évaluation sera crée lors du Premier forum national de la société civile marocaine sur le Fonds Vert Climat, prévu le Mercredi 30 décembre 2020 via la plateforme Zoom. Ce forum réunira les acteurs de la société civile marocaine œuvrant dans le domaine de l’environnement et des changements climatiques et agissant au niveau des territoires ou se déroulent les trois projets financés par le fond vert climat.

Ceci rentre dans ce cadre et en coopération avec le ministère de l’Energie des Mines et de l’Environnement / Département de l’environnement, l’AMCDD et plusieurs associations régionales et locales, et suite aux recommandations des formations et ateliers organisés depuis septembre 2020, souligne Levert.ma.

Par ailleurs, les trois projets en question sont :

– Projet sur le développement de l’irrigation et l’adaptation de l’agriculture au Changement Climatique de l’aval du barrage Kadoussa, réalisé par l’Agence Française de Développement (AFD)

– Projet de sauvegarde de la plaine irriguée de Saiss et Projet multi-pays soutenu sur le financement durable des énergies renouvelables, réalisé par la Banque Européenne investigation et de Développement ( BERD)

– Le projet de Développement de l’arganiculture en environnement dégradé (DARED), dans la zone de la Réserve de biosphère de l’arganeraie, réalisé par l’Agence de Développement Agricole (ADA).

Ce forum sera l’occasion d’une part de rappeler les enjeux et le bilan des projets financés par le Fonds Vert Climat au Maroc, de clarifier les méthodes de mise en place de l’approche participative conformément aux dispositions de l’article 12 de la constitution du Maroc de 2011, de la loi 12/99 et au paragraphe 71 de l’Instrument de gouvernance du FVC, et d’autre part de présenter la Charte de fonctionnement de la plateforme et de son système de gouvernance.