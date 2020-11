Les efforts du Maroc dans les énergies renouvelables récompensés.

Partager

Le Maroc améliore sa position en matière d’attractivité des énergies renouvelables.



Les efforts du Maroc en matière d’attractivité dans le secteur des énergies renouvelables ont fini par porter leurs fruits. En effet, le Maroc a gagné cinq places en matière d’attractivité dans le secteur des énergies renouvelables. C’est ce qu’indique le cabinet londonien Ernst & Young (EY) dans son dernier indice d’attractivité des énergies renouvelables (RECAI).

Le Maroc doit ce bond à l’investissement qu’il fait dans le secteur. En tout, 5,65 milliards de dollars ont été injectés dans les énergies renouvelables au cours des 10 dernières années. Un investissement qui sera renouvelé pour la prochaine décennie. Autres perspectives : « accélérer le processus de la transition énergétique pour installer le Maroc dans la croissance verte ». Outre le Maroc, le Portugal et le Vietnam ont également gagné cinq places.

La France, la Suisse perdent, elles, respectivement quatre et 11 places. Quant à Israël et à la Jordanie, ils reculent de six places dans cette liste.

Dans le top 10, on retrouve les États-Unis qui conservent la première place grâce au soutien important des plans de relance du Covid-19 destinés aux projets d’énergie renouvelable et au potentiel retour dans les Accords de Paris sur le climat, suivis de la Chine qui maintient leur deuxième place, de l’Australie (3ᵉ), l’Inde (4ᵉ), le Royaume-Uni (5ᵉ), l’Allemagne (6ᵉ), la France (7ᵉ) et du Japon (8ᵉ). Les Pays-Bas et l’Espagne ferment la marche du podium.