Maroc : la forte consommation de riz fait hausser les importations de 62%.

Les changement d’habitudes de consommation augmentent les importations de riz du Maroc.

Les entreprises marocaines opérant dans le domaine de l’importation de denrées alimentaires de l’étranger ont doublé leurs importations de riz au cours des huit premiers mois de cette année, de plus de 62% par rapport à la même période l’année dernière.

Et les quantités de riz importées au Maroc sont passées de 19.000 tonnes au cours de la période entre janvier et fin août de l’année dernière à plus de 52.000 tonnes au cours de la même période de 2020, selon Hespress. Ce qui représente une augmentation de plus de 33.000 tonnes pour ce produit agricole sur une période de huit mois.

Les entreprises marocaines ont alloué des sommes totales à l’importation de riz qui ont dépassé 281 millions de dirhams en 2020, contre 119 millions de dirhams au cours des huit premiers mois de 2019, soit une augmentation de près de 162 millions de dirhams.

Le président de la fédération marocaine des droits de consommateurs, Bouazza Kharrati, a déclaré que le changement des habitudes de consommation du citoyen marocain a largement contribué à augmenter la demande de riz, compte tenu de la large gamme d’utilisation dans une grande variété de restauration rapide quotidienne, qu’elle soit liée aux repas à domicile ou à ceux fournis par les restaurants.

Selon la même source, «Le riz sans toxine est un produit alimentaire important, et face à l’augmentation de la sensibilisation nutritionnelle des consommateurs marocains, nous avons commencé à remarquer une demande croissante pour cette denrée alimentaire vitale».