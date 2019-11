Partager

tweet



Le Maroc et ses privilèges à l’Africa Investment Forum.

Organisée par la Banque africaine de développement et ses partenaires, la deuxième édition de l’Africa Investment Forum a débuté hier à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Et toujours avec comme objectif de se placer en leader au niveau du continent africain, le Maroc est représenté par une importante délégation représentant le gouvernement et les secteurs public et privé. D’ailleurs, le point fort de la journée de ce mardi sera la tenue d’une importante rencontre sur les investissements au Maroc intitulée «Morocco – Connecting Global Value Chains». En plus des avantages qu’engendrera ce conclave sur le côté économique notamment avec le désir d’augmenter les flux de capitaux de l’Afrique en général, cette rencontre sera l’opportunité de bénéficier de financements à hauteur de 80% qui sont dédiés aux infrastructures de base, couvrant différents secteurs, dont l’énergie, l’eau, les transports, l’agriculture ainsi que le développement social.

Ainsi ces financements et subventions constitueront une véritable aubaine pour le Maroc, qui en ces jours est porteur d’une myriade de projets agricoles et d’élevage.