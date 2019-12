Partager

Le Maroc investit 700 millions de dirhams pour moderniser la filière des dattes

Le Maroc a investi plus de 700 millions de dirhams (65 millions d’euros) dans un programme agricole d’envergure visant à moderniser la filière des dattes. Ceci permet également de lutter contre l’ennemi mortel du palmier dattier, le charançon rouge. Ce dernier venu d’Asie, a déjà fait de nombreux ravages au Moyen-Orient.

Il est à noter que cet investissement constitue une aubaine pour les dattes marocaines. En effet, la demande intérieure continue de dépasser l’offre, surtout au moment de la fête religieuse du ramadan. Ce qui n’est pas le cas en Algérie et en Tunisie, deux pays voisins qui parviennent à exporter une partie de leur production.

Pour rappel après l’apologie de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) sur la datte, récemment le palmier dattier est entré au patrimoine culturel de l’UNESCO. En effet, le palmier dattier, symbole des civilisations arabes regorge de nombreux bienfaits. Le palmier dattier est non seulement une source de nourriture, mais aussi de gain économique. De plus, «La phœniciculture (culture du palmier dattier) contribue de 20 à 60% au revenu agricole pour plus de 1,6 million d’habitants des régions pauvres des confins du Sahara. Le palmier dattier a non seulement joué un rôle essentiel dans le soutien des populations face aux défis propres à un environnement désertique, mais la pertinence culturelle et le développement à travers les siècles de cet arbre mythique démontrent l’engagement des communautés en faveur de sa préservation».